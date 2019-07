HADERSLEV: Danmarks Fragt Service A/S er gået konkurs. Selskabet blev tirsdag i denne uge taget under konkursbehandling ved skifteretten i Sønderborg efter en begæring, som skifteretten modtog fredag den 19. juli.

Advokat Erik Schøtt-Bæk er udpeget som kurator i konkursboet, og han fortæller, at der er tale om en såkaldt egenbegæring:

- Det er ejerne selv, der begæret virksomheden konkurs. Tidens ugunst og benhård konkurrence er årsagen. Som kurator har vi orienteret medarbejderne om deres opsigelser og henvist til Lønmodtagernes Garantifond, som træder til, når virksomheder går konkurs, lyder det fra Erik Schøtt-Bæk.

Der er ingen planer om at forsøge at sælge virksomheden eller rykke syd for grænsen, som flere andre i branchen har gjort.

- Planen, eller oplægget, er en stille og rolig afvikling af virksomheden, understreger Erik Schøtt-Bæk.

Danmarks Fragt Service ejes af familien Schondelmeier, der har været i godstranportbranchen siden 1950.

Da lukningen i sidste uge blev kendt var der tvivl om, hvad der egentlig var sket. Flere, af hinanden uafhængige kilder, fortalte til JydskeVestkysten, at firmaet var gået konkurs. På det sociale medie, LinkedIn, skrev firmaets salgschef, Anders Schondelmeier imidlertid, at Danmarks Fragt Service havde indgivet erklæring om opløsning af selskabet, men det er lidt noget andet.