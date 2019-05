Lokalformand for Nye Borgerlige er sønderjyde med hjertet

Nye Borgerliges Anton Kudsk, der betegner sig selv som sønderjyde med hjertet, vil foruden et asylstop kæmpe for, at udlændinge skal forsørge sig selv, og at de kriminelle udlændinge skal udvises. Pengene, der skulle spares her, kan bruges på bedre sundhed, ældre og skoler.

Haderslev: Nye Borgerliges formand og folketingskandidat i Haderslevkredsen, Anton Kudsk, lover vælgerne, at han bliver på jorden, hvis han skulle få titlen folketingsmedlem efter den 5. juni. Og derfor mener den 48-årige folketingskandidat fra Vojens, at vælgerne skal skænke ham en tanke inde i stemmeboksen. - Jeg vil huske, at jeg kommer fra Sønderjylland, og at jeg er sønderjyde. Jeg er sønderjyde med hjertet, siger han.

Anton Kudsk Er 48 år

Er selvstændig erhvervsdrivende med eget vagtfirma

Bor i Vojens

Er formand for Nye Borgerlige i Haderslevkredsen

Folketingskandidat

Ufravigelige krav skal finansiere velfærd Selvom pensionsalderen hæves, så vil der i Haderslev Kommune være mange, der forlader arbejdsmarkedet i de kommende år. Anton Kudsk ser dog Nye Borgerliges berømte tre ufravigelige krav som en løsning på den udfordring, det kan blive at opretholde et højt velfærdsniveau. Ved at følge disse krav kan man ifølge Anton Kudsk hente 35 milliarder kroner årligt på landsplan. - Det har vi en plan for i Nye Borgerlige, og det er vores tre ufravigelige krav. De er, at udlændinge skal forsørge sig selv, at kriminelle udlændinge skal udvises, og så skal vi have et totalt asylstop nu, så vi kan få ryddet. Alt det, vi bruger på integration her i landet, kunne bruges meget bedre på sundhed, ældre og skoler.

VUC Syd skal bestå Den skandaleramte uddannelsesinstitution, VUC Syd, skal bestå, hvis det står det folketingskandidaten. Dog er han ikke så stor fan af de bygninger, som rummer den. - Det skal bestå, men nok i en anden ledelsesform, end det var tidligere. Geil og hans måde at styre det på dengang var absolut ikke smart, og han havde en direktør, som også var rigtig god til at bruge penge. Det var i hvert fald ikke den rigtige måde at bruge penge på. - Selvfølgelig skal voksenundervisningen fortsætte. Der er jo behov for det. Selvom behovet åbenbart ikke er så stort i Haderslev, som man formodede, det ville være, da man byggede den kæmpe klods nede på havnen, mener Anton Kudsk.

Bør være en kaserne i Sønderjylland Anton Kudsk mener, det er vigtigt at have en kaserne i Sønderjylland til at passe på landsdelen. - Jeg mener, den skal bestå, men ikke for enhver pris. Hvis det kaster andre arbejdspladser af sig, at man lukker kasernen, kan jeg ikke se, at man skal beholde den, siger han og tilføjer: - Men som udgangspunkt skal man da have en kaserne i Sønderjylland. Den er jo efterhånden den eneste, der er tilbage. Man ved jo aldrig, hvornår man får brug for at passe på grænserne igen. Det ville jo være åndssvagt, at de (soldaterne, red.) så skulle til at køre fra Nordjylland for at komme ned til grænsen, så er det slag jo tabt.

Ingen ny motorvej til Haderslev Planerne om at udvide midtjyske motorvej til Haderslev er ikke så presserende som en udvidelse af E45, mener Anton Kudsk. Nok ville de sønderjyder, der skal vestpå få gavn af det, men behovet synes ikke at være lige så stort som en udvidelse: - Der er så meget tryk på den motorvej, og der er ret ofte køer. Der er faktisk ingen kødannelser mere de steder, man har udvidet på Fyn og i Jylland, Det ville aflaste meget at få den udvidet, siger han.