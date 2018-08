Lokale valgplakater udløste mange klager

HADERSLEV: I gennemsnit brugte én kommunalt ansat i teknik og miljø halvdelen af sin arbejdstid på at behandle klager over valgplakater i de fire-fem uger omkring kommunalvalget sidste år. Derfor har de lokale politiker nu givet hinanden håndslag på at overholde reglerne.

- Vi har alle sammen lidt at høre for. Nu holder vi lidt selvjustits, lover formand for udvalget for plan og miljø Benny Bonde (LA).

Der kom også klager over hans valgplakater. Blandt andet hang de i rundkørslerne i Vojens by. Men det måtte de dog godt. De må bare ikke hænge i rundkørsler, hvor der er tilladt en højeste hastighed på over 60 km/t i mindst én tilkørsel.

De mange klager gik blandt andet også på manglende overholdelse af højde og afstandskravene samt på ophængning af bannere. Det udløste dog ikke nogen sanktioner fra forvaltningens side som for eksempel nedklipning af plakater. Det blev klaret med dialog, hvilket altså tog en del tid.

Det præcise antal klager er ikke gjort op. Klagerne kom ad mange kanaler som Facebook, mail og telefon.