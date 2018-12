Lokale politikere i god dialog med regionen

Seniorrådet presser stadig på for en skadeklinik i Sundhedscenter Haderslev. Lokalpolitikerne er lydhøre og tænker i nye muligheder.

Haderslev Kommune: Med Kaj Grodt-Andersen som spydspids presser Seniorrådet fortsat på for at få en skadeklinik i Sundhedscenter Haderslev. Selv om sundhedscentret nu er fuldt belagt.

Formand for byrådets Sundhedsudvalg, Børge Koch (R), og hans kolleger i udvalget er lydhøre. Uden dog at give løfter om noget som helst:

- Vi er i en god dialog med vores politiske kolleger i regionens sundhedsudvalg, siger Børge Koch, der erkender, at "der har været tænkt i meget lang tid", men at der nu er ved at blive taget afsæt til handling.

- Problemet er jo blandt andet, hvordan man definerer en skadeklinik eller sundhedsklinik. Hvad skal den udføre, hvem skal gøre det og hvordan?

...lyder det fra Børge Koch, der påpeger, at den fine dialog med regionen har givet sundhedscentret en røntgenklinik som det første resultat. Den var ellers ikke på tegnebrættet fra start.

- Og nu tror jeg, at vi stille og roligt kan snakke os til et eller andet, som kan tilfredsstille ønsket om en nær og hurtig behandling af småskader.

Dette "et eller andet" kan ifølge Børge Koch være en kombination af de sygeplejeklinikker, som Haderslev har seks af rundt om i kommunen, og telemedicin. Altså hvor sygeplejersker modtager tilskadekomne og via en skypeforbindelse kan komme i forbindelse med en læge på et sygehus.

- Det er i hvert fald en af de nye muligheder, der åbner sig i snakken med regionen, påpeger Børge Koch.