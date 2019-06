Lokale politikere: Lokalkendskab er uvurderlig på Christiansborg

Borgmester H. P. Geil (V) og formanden for Socialdemokratiets byrådsgruppe, Henrik Rønnow (S), er glad for, at Haderslev også i den kommende valgperiode har to lokale folketingskandidater.

Haderslev har også i den kommende valgperiode en direkte forbindelse til både rød og blå blok i Folketinget. Det står fast efter, at de personlige stemmetal er optalt. Både Venstre-veteranen Hans Christian Schmidt fra Vojens og socialdemokraten Jesper Petersen, som er født og opvokset i Hammelev, kan nemlig fortsætte deres arbejde i Folketinget efter at have fået henholdsvis 11.084 og 7175 personlige stemmer i Sydjyllands Storkreds. Og det er mere end godt, mener borgmester H. P. Geil (V): - Det er uvurderligt, at vi har en direkte kontakt til både den ene og den anden side, det kan ikke understreges nok. Derfor har jeg også opfordret til, at man stemte personligt, for selv om man kan være politisk uenige, så arbejder de lokale mandater jo sammen til gavn for Haderslev Kommune, siger H. P. Geil. Samme melding kommer fra gruppeformanden for Haderslev Byråds socialdemokratiske gruppe, Henrik Rønnow. - Jeg er flere gange ugentligt i kontakt med Jesper Petersen, men uanset partifarve gavner det at have en lokal repræsentation på Christiansborg. De kender de lokale forhold og de lokale borgere, for det er ikke bare en vej eller en borger, det er den vej og de borgere, siger Henrik Rønnow og peger blandt andet på hele sagen om F-35 og Fighter Wing Skrydstrup, hvor både Jesper Petersen og Hans Christian Schmidt har været på banen. - Tilsvarende er det med uddannelse og de statslige arbejdspladser, tilføjer han.

Fremtidens opgaver Netop spørgsmålet om F-35 og kompensation til borgerne omkring flyvestationen i Skrydstrup er sager, hvor det ifølge H. P. Geil har gavnet Haderslev, at kommunen havde lokale kandidater: - H. C. Schmidt prikkede til forsvarsministeren, og så skete der noget, siger borgmesteren. Både han og Henrik Rønnow peger på, at spørgsmålet om en mere retfærdig kommunal udligningsordning bliver et af de store emner, som Christiansborg-politikerne skal arbejde med i den kommende valgperiode. Lige nu står Haderslev Kommune over for besparelser for 60 millioner kroner. - Alt det kommunale er hamrende afhængig af det landspolitiske, så det er tvingende nødvendigt, at de ser på det. Derfor er det også godt, at eksempelvis Jesper med udgangspunkt i sit kendskab til forholdene i Haderslev under forhandlingerne kan sige, at sådan påvirker det Haderslev Kommune, siger Henrik Rønnow.