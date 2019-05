Lokale landmænd støtter biogasanlæg

SODE: Hejsager Næsvej 137 findes ikke endnu. Men står det til landmand Jesper Bram skal der gerne ligge et biogasanlæg på den kommende adresse - ved siden af en heller ikke bygget svinestald.

Nu står der kun et stort træ ved hjulsporet mellem to marker. Her satte en del lokale landmænd hinanden stævne mandag eftermiddag, for at vise deres støtte til projektet.

- Det er bæredygtigt landbrug, hele Danmark efterspørger. Her er der én, som vil føre det ud i livet, konstaterer Niels Grovn fra Luiselund.

- Vi støtter det, for sidste år havde vi 50 hektar majs til Bevtoft anlægget, og fik 1300 kubikmeter afgasset gylle retur. Hvis vi kan køre det til Jespers anlæg, kan vi spare en masse transport, uddyber Jeppe Erik Mortensen.

- Vi har 50 heste opstaldet. Vi får hentet hestemøg. Det er miljømæssigt bedre, hvis det kun skal køres tre-fire kilometer. Og skal vi følge den overordnede energiplan for Danmark; skal vi jo have biogas. tilføjer Niels Grovn.

Her bor nogle af landmændene, der støtter biogasanlæg