Lokale kvinder fik en hårrejsende oplevelse med Dennis Knudsen

- Uden hårnåle eller elastikker - ja ingenting, lød det fra hår-mesteren, som i øjeblikket er på turné rundt i alle landets Føtex og Bilka varehuse for at promovere sine produkter.

- Pudderet skulle gøre, at man får lidt større hår. Jeg prøver også med en silver shampoo, der skulle giver håret et mere gråt skær, fortalte Aase.

Aase Lorensen var i Føtex for at handle med sin mand Ove, da de opdagede, at Dennis Knudsen var tilstede, og så fik Ove hurtigt travlt med at filme med telefonen, mens fruen fik stylet hår.

Mange lokale kvinder kom i løbet af eftermiddagen op på scenen til Dennis for at få en lille hår make-over og hans råd til, hvordan håret holder form og volumen.

Her er det Sarah Skov Poulsen tur til at få en omgang hårpudder. Dennis rodede håret godt igennem for at fordele produktet. Efter stylingen følte Sarah, at hun havde fået meget mere hår. Foto. Dorthe Rasmussen