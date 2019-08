Lokale jægere skyder med skarpt mod mårhunde: 135 dræbt i år

Bestanden af mårhunde i Danmark vokser fortsat. En gruppe jægere fra Haderslev sat sig for at gøre noget ved sagen. De stiller sigtet skarpt på de pelsede dyr om natten.

En gruppe lokale jægere går hver uge på jagt med et specifikt dyr i sigtekornet.

Mårhunden.

Det pelsede dyr har store negative konsekvenser for det lokale dyreliv i Haderslev Kommune. Derfor har en gruppe af mårhundejægere organiseret sig i forsøget på at reducere antallet af mårhunde et skud af gangen.

Specialkonsulent i Miljøstyrelsen, Mariann Chirel, vurderer, at der i år vil være omkring 10.000 mårhunde i Danmark. Det er næsten en fordobling fra sidste år, hvor der var ca. 6000 mårhunde i Danmark. Hun mener, at eksplosionen i antallet gør, at staten ikke kan klare opgaven alene. Derfor er der over de seneste år etableret flere og flere grupper af mårhundejægere, der frivilligt hjælper med at holde bestanden nede. Og nu også i Haderslev.

- Det er fantastisk vigtigt at få deres hjælp, for de gør en stor indsats, siger Mariann Chirel.

Mårhundegruppen Haderslev blev startet i marts i år. Indsatsen har ført til at 135 mårhunde alene i 2019 er blevet skudt eller fanget i fælder. Gruppen, der er oprettet på Facebook, registrerer samtlige af de dræbte mårhunde, og deler deres fangster på siden. Skovløber og Naturvejleder i Naturstyrelsen Sønderjylland Jens-Jakob Sørensen, som er frivilligt engageret som administrator for gruppen, understreger vigtigheden af indsatsen.

- Det er meget vigtigt, at vi gør en indsats. Det kan godt være, at vi ikke kan nå til bunds i bekæmpelsen af mårhunden. Men vi gør en indsats, og jo flere vi får beskæftiget jo bedre, siger han.

Mårhunden er en invasiv art i Danmark. Det betyder, at dyret ikke hører naturligt hjemme i den danske natur. Det er især naturens mangfoldighed, som mårhunden har en negativ indvirkning på. Den er en alvorlig trussel mod sarte og beskyttede dyr i den danske natur. En af grundende til, at de er svære at få bugt med, er deres hyppige reproduktion.

Mårhunden får nemlig 11 unger om året.

De unger føder 11 unger året efter. Lige nu fødes der flere unger, end der bliver skudt, hvilket betyder, at bestanden er konstant stigende.