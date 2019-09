Lokale iværksættere laver baby-hoveder til pynt

MARSTRUP: Steffen Kruse fra Marstrup og Simon Bøytler fra Kolding har føjet et ekstra ben til deres fælles 3D-virksomhed Bøytler & Kruse, som de driver hjemme fra et parcelhus i Marstrup.

Kun i weekenderne er 3D-printerne slukkede på kontoret. Så er der ro!

- Det forlanger kæresten, fortæller Steffen med et smil.

Ellers er der ikke meget fritid for de to iværksættere, der bege er uddannede produktionsteknologer.

Da avisen kigger forbi er de lige gået i luften med hjemmesiden 3D Babyprint.dk, hvor vordende forældre kan bestille buster, platter og litografier af deres ufødte baby.

Modellerne laves ud fra scannings- og ultralydsbilleder af den ufødte baby, som de kommende forældre sender ind, og vupti så bliver babyen pludselig meget mere virkelig.

Steffen fortæller, at babybusten er skabt for af 3D Babyprint for at skabe en bedre relation mellem forældre og deres ufødte barn og derigennem skabe et værdifuldt minde, der kan pynte i reolen.

I forbindelse med lanceringen af babyprint-siden, er web-udvikler Bob Laumann fra Kolding trådt ind som babyprint-anpartshaver.