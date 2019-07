Lokale investorer vil købe og fjerne skamplet i gågaden: - Men det kan vi ikke få lov til!

Palle Seide og Søren Flintrup vil gerne rive ejendommen Storegade 15, det tidligere Botex, midt i gågaden i Haderslev ned og bygge nyt. Men prisen er fuldstændig urealistisk, lyder kritikken fra de to investorer.

HADERSLEV: Lige midt på gågaden ligger der en ejendom, som mange kommenterer, når de går forbi - og det er ikke positivt, hvad der snakkes om. Storegade 15, det tidligere Botex, er blevet en øjebæ. Det irriterer også nogle af de lokale investorer, der gerne vil være med til at udvikle byen og gøre det attraktivt for nye butikker at komme hertil. - Vi kunne sagtnes finde på noget spændende at lave med den ejendom, der ligger på én af bedste beliggenheder i gågaden. Stod den ejendom som et færdigt projekt, ville den blive lejet ud med det samme. Men det virker som om, at man bare er fuldstændig ligeglad fra ejers side. Det er meget frustrerende, siger Søren Flintrup. Han fortæller, at han og Palle Seide via deres fælles selskab Seitrup ApS er klar til at rive ejendommen ned og bygge en ny ejendom med butikslejemål og lejligheder ovenpå. - Vi har forsøgt at give et bud gennem mægleren, men det er man åbenbart ikke været interesseret i, for vi har ikke hørt noget tilbage, fortæller Palle Seide. Problemet er prisen, som de to lokale investorer kalder helt urealistisk. - Man har åbenbart stadig en forventning om, at man kan sælge til en skyhøj pris, selv om ejendommen nu har stået tom i mindst fem år og forfalder mere og mere. Hvad er ansvarligheden i forhold til det? Pudset falder ned på gaden, og bagved er det en ren rotterede. Det er jo helt sort, at man tror, at man kan få den samme pris for ejendommen, som man selv har givet for ti år siden, lyder kritikken fra Søren Flintrup.

- Der er ikke nogen, der har henvendt sig til mig! Avisen har spurgt Klaus Fogtmann, indehaver af ejendommen Storegade 15, hvad han siger til kritikken fra de to lokale investorer, der fortæller, at de gerne vil købe ejendommen- men de har ikke hørt noget tilbage efter at være gået til mægleren med deres tilbud for omkring et år siden.



Vi har også spurgt, hvad hans fremtidsplaner er for ejendommen, og hvad han tænker, der skal ske, før ejendommen kan sælges/udlejes til butik igen.



Vi har fået følgende skriftlige svar tilbage fra Klaus Fogtmann:



- Det lyder jo helt super, at der i Haderslev er investorer, der gerne vil købe ejendommen. Kunne du så ikke give dem min mail, for der er ikke nogen, der har henvendt sig til mig.



Hvis der er en butik / kæde der henvender sig, er jeg klar til at gøre det fornødne, der skal til for at få gang i ejendommen.



Men det er jo ikke en hemmelighed, at Haderslev og andre byer er ramt af nethandlen samt de større centre.

Ikke officielt til salg Det er Nordicals i Haderslev, tidligere Nybolig Erhverv, der formidler udlejning af Storegade 15 for ejer, Klaus Fogtmann, indehaver af Fogtmann Logistisk A/S i Aabenraa. Ifølge erhvervsmægler René Damkjær er ejendommen kun uofficielt til salg, så der er ikke sat en pris på. Han har ikke hørt om et tilbud fra Søren Flintrup og Palle Seide. Også butiks-komplekset i Dampassagen, Storegade 11, som de senere år er blevet administreret af et københavnsk advokatfirma, er nu udbudt til leje/salg gennem Nordicals. De fleste butikslejemål står tomme og er i dårlig stand, så det er op ad bakke. Efter Matas's flytning er der nu tre tomme butiks-lejemål midt i gågaden. Ifølge René Damkjær vil man gerne tiltrække investorer, der kan se én idé i at lave et samlet projekt for ejendommene. Søren Flintrup fortæller, at han og Palle Seide også er interesserede i at investere i Dampassagen, og de er gået direkte i dialog med kreditor Jyske Bank. De to investorer vil netop gerne lave et samlet projekt for Dampassagen og Storegade 15, fortæller Palle Seide. - Problemet med dem, der bare lader deres ejendomme stå og forfalde er, at de tror, at de kan få den samme pris som for ti år siden. de ikke har et incitament til at sælge, for de står ikke og mangler pengene. Vi kalder dem også for " Æ mangler it no'et folket", siger Søren Flintrup.

Fakta På Nordicals hjemmeside udbydes butikslejemålet Storegade 15 til leje under overskriften "butikslejemål med bedste beliggenhed midt i gågaden i Haderslev".Den årlige leje for nyistandsatte lokaler er sat til 289.500 kroner, hvis man kun ønsker at leje en del af lejemålet (193 kvadratmeter)



Hele lejemålet på 308 kvadratmeter kan lejes for en årlig leje på 375.750 kroner - vel og mærket nyistandsat.



I annoncen står, at udlejer kan udføre en større renovering af ejendommen, og at lejeprisen afhænger af lejers ønsker til ombygning samt lejers bindningsperiode.

