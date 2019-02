Lokale hockeyspillere kæmpede intenst

HAMMELEV: Der var gjort plads til at afvikle to kampe samtidigt i Hammelev Hallen lørdag, da omkring 300 hockeyspillere fra Syddanmark mødtes til første dag af det regionale stævne. Haderslev Handicap Idræt var vært og havde selv flere hold med. En af de første kampe var da også et lokalopgør mellem de to hold i B-rækken. Sidste års C-hold havde nemlig klaret sig overraskende godt og var rykket op.

- De gik hen og vandt to guldmedaljer sidste år, fortalte afdelingsleder, træner og hockeymor Jette Jacobsen stolt.

Det var både gruppemesterskab og DM.

Men lokalopgøret var ikke helt nemt, selvom holdkammeraterne heppede ihærdigt fra tilskuerpladserne.

- Kom nu, kom nu, presse, presse, lød det taktfast fra Henning Hoff.

Han nåede lige at blive skiftet ind igen, men så lød fløjten. Kampen endte 0-0.

- Vi har meget udskiftning, for vi er otte på holdet. Men så må jeg råbe lidt efter dem. Det plejer at hjælpe, fortalte han bagefter.

Martin Hoff har spillet med i fem sæsoner. Hans første kamp kom lidt pludseligt, for han var egentlig bare med som tilskuer.