Lokale elever vandt verdensmålspris på Bornholm

GRAM: Folkemødet på Bornholm uddelte i år for første gang tre verdensmålspriser. Gram Skoles 7. årgang vandt forandringsprisen. Eleverne fik prisen for at have gjort et ekstra stort arbejde for at nå FN's verdensmål i Danmark.

­- 7. årgang på Gram Skole har dette skoleår arbejdet dedikeret på at udbrede kendskabet til verdensmålene på deres skole, i kommunen og blandt unge generelt, fortæller lærer Janni Krath.

Hun er sammen med kollegaen Jakob Denning og de tre elever taget til Bornholm for at modtage prisen. Priserne blev uddelt lørdag aften. Der var spænding til det sidste, for afstemningen var åben fra torsdag aften til lørdag middag.

Eleverne har skrevet om deres arbejde på facebooksiden: FN's verdensmål - fra ung til ung.