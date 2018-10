HADERSLEV: Med lanceringen af julegaveportalen www.Haderslevgaver.dk håber butikkerne på at holde omsætningen i Haderslev hele julen.

De lokale virksomheder har faktisk selv efterlyst en lokal online-portal, hvor de de hurtigt og nemt kan klikke sig ind og bestille X-antal julegaver til medarbejderne. - Konceptet er lavet efter henvendelse fra flere større lokale virksomheder, der ønsker at støtte de lokale butikker fremfor at købe gaverne online på de store internationale portaler, fortæller koordinator Christian Schultz fra Haderslev Butikker og konsulent Lene Bræraa fra Haderslev Erhvervsråd.

På portalen kan virksomhederne nu købe julegaver til gode priser fra udvalgte special-butikker i Haderslev.

- Vi er godt klar over, at mange virksomheder allerede har købt julegaverne i år, så 2018 bliver et testår, hvor vi prøver konceptet af. Det er tanken, at portalen skal favne mere end julegaver for eksempel også jubilæums-gaver og udvides til hele kommunen, fortæller Lene Bræaa og Christian Schulz.

Portalen går i luften den 22. oktober, og vil indeholde julegaver fra de lokale butikker i fire forskellige priskategorier fra 150 kroner og op til 800 kroner.

Én af de butikker, som vil levere julegaver til portalen er er livstils-butikken Lohmann på Jomfrustien.

- Jeg synes, at det er stort, at vi butikker kan stå sammen om det her i fællesskab, siger indehaver Janne Lohmann.

I første omgang har Haderslev Butikker været ud og håndplukke nogle butikker til portalen, så der bliver et bredt udvalg med julegaver for enhver smag for eksempel chokolade/vingaver, brugskunst, tøj og forskellige skønheds-produkter.

Ønsket med portalen er også at kunne præsentere firmaerne for unikke og gerne lokalproducerede produkter.

- I forhold til tøj vil der både være en mande og en dametøjs-butik repræsenteret på portalen, fortæller Christian Schulz.

Han er klar til at tage imod tilmeldinger fra virksomheder, der gerne vil handle på www.haderslev.gaver.dk

- To virksomheder står allerede klar til at købe de første 80 julegaver, og vi håber, at flere følger efter, selvom nogle virksomheder allerede har købt deres julegaver, siger Christian Schulz.