Lokale brandfolk kører til sommerbrande hver dag

HADERSLEV: Det er nævnt nogle gange allerede, at sommeren har været ekstremt varm. Tørken har givet især de lokale brandmænd overarbejde. Alene i juli kom der i Haderslev Kommune 25 alarmer om naturbrande, hvor de fleste var på marker. Derudover var der fire brande i landbrugsredskaber og to meldinger om gårdbrande.

I det tilfælde at der er noget, der bliver truet; hvis det er rigtig akut, skal vi nok sige til folk, at nu skal de ud af deres huse, eller vi kan få politiet til at evakuere de områder, som vi vurder, det kan gå ud over.

Brand & Redning Sønderjylland havde 57 udrykninger i juli. Langt de fleste var til brande. Enkelte var til for eksempel færdselsuheld. 25 udrykninger var til naturbrande; næsten alle på marker. Tre var dog gengangere. Fire var udrykninger til brand i landbrugsredskaber. To var til gårdbrande. På landsplan Beredskabsstyrelsen gjort op, at der var 2091 udrykninger til naturbrande i maj, juni og juli. Det er tre en halv gang så mange som normalt. Langt de fleste naturbrande var i juli.

Veje er brandbælter

Ingen af de lokale brande har været i nærheden af hverken svenske, græske eller californiske tilstande.

- Oppe i Erlev var der nogle naturlige brandbælter i form af vejen. Ellers vil man lave nogle brandbælter, hvor vi ved, vi kan stoppe brandene. Vi var heldige med, at vindretningen var til vores fordel, så branden bredte sig hen til en naturlig begrænsnings linje. Det er klart, at hvis vindretningen er ned mod huse, så vil man på et tidspunkt få at vide, at nu skal I væk. For enten kan vi stoppe branden, eller også kan vi ikke. Det var det, der skete i Californien og Sverige. Normalt når man har en markbrand eller skovbrand, skal vi have stoppet den. Det er nemmest ved en vej, der går på tværs eller et område, hvor der ikke er træer, så vil vi lave en begrænsningslinje der. Vi vil typisk vande vegetationen.

- I skal nok sige til, når det er nødvendigt at køre væk?

- I det tilfælde at der er noget, der bliver truet; hvis det er rigtig akut, skal vi nok sige til folk, at nu skal de ud af deres huse, eller vi kan få politiet til at evakuere de områder, som vi vurder, det kan gå ud over. Det har vi ikke oplevet endnu. Vi skal have noget bevoksning, der er højere end en kornmark.