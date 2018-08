Lokale borgere fandt og fangede selv tyven

VOJENS: En lokal 17-årig tyveknægt var natten til søndag på togt. Mellem klokken 2 og 6 stjal han en bil på Høgevej. Nøglen sad i den. Og på Glentevej stjal han en iPhone.

Men ejeren af telefonen gik på internettet og sporede via "Find min iPhone" telefonen til Danmarksgade.

Her sad den 17-årige tyv søndag formiddag i en Toyota Starlet med den stjålne iPhone. Ejeren af telefonen fik den udleveret, men tog lige et foto af gerningsmanden for en sikkerheds skyld. På det tidspunkt vidste telefonens ejer ikke, at den 17-årige sad i en stjålet bil.

Bilens ejer havde i mellemtiden været på den lokale Facebook-side "Borger til borger i Vojens" og efterlyst sin blågrønne bil. Her blev opslaget ivrigt delt.

En borger mente, at have set bilen passere meget hurtigt mellem klokken 7 og 7.30 på Fuglesøvej og køre videre ad Jernhytvej.

En anden så en lignende bil klokken 8 ved Q8.