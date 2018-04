Lokale boligselskaber går i offensiven mod ghettoplan

Det sidste ord er langt fra sagt om regeringens ghettoplan, hvis det står til de lokale boligselskaber.

I Haderslev og Vojens er boligselskaberne HAB, Haderslev Boligselskab og Boligselskabet af 1943 i færd med at arrangere protestmøder for at udtrykke lejernes utilfredshed med regeringens ghettoplan. Planen tager penge fra de midler, der skal bruges til at renovere nogle af de mange lejemål rundt om i landet, herunder i Vojens og Haderslev, der er plaget af dårlig isoleringstilstand, skimmel og fugt. Det er midler fra den såkaldte Landsbyggefond, som alle lejere betaler til via huslejen, men da der ikke er boligområder med ghettostatus i Haderslev eller Vojens, vil størstedelen af pengene blive kanaliseret til områder som Mjølnerparken, Vollsmose og Gjellerupplanen.

- Det her svarer til, at du har et rækkehus i Starup og gennem mange år har sparet op til et nyt tag. Når så du skal til at skifte taget, så flytter der nye naboer ind ved siden af, som også skal have de penge, som du har sparet op til dit eget tag. Det er ikke fair, siger Niels Vincent, formand for HAB.

Han sammenligner det også med, at almindelige boligejere fik inddraget deres friværdi til at løse "samfundproblemer" som ghettodannelser. Men her er det fortrinsvis "den lille mand" i lejebolig, som skal betale samfundsproblemet.

- Det synes jeg er urimeligt, siger Niels Vincent.

16. april mødes Haderslev Boligselskab, Domea Lunderskov-Kolding, Domea Vojens og Tønder Boligselskab for sammen med folketingsmedlem Jesper Petersen at drøfte situationen. Ligeledes er Haderslevs største boligselskab, HAB, i gang med at arrangere et protestmøde, men har indtil videre svært ved at få folketingspolitikerne, der står ved ghettoplanen, til at dukke op. Stormødet skal være for alle Haderslev Boligselskaber og så vidt muligt have de politikere med, som synes, at ghettoplanen er et godt forslag.

- Jesper Petersen har takket ja, men det kniber med at få både Peter Kofod (DF) og Hans Christian Schmidt (V) til at melde tilbage. Måske skal de lige afstemme, hvad de skal mene om det med partitoppen, siger Niels Vincent.

Som vi flere gange har beskrevet her i avisen er der store områder i Haderslev, som står foran en renovering. Boligselskaberne er nu i tvivl om, hvorvidt de planlagte renoveringer bliver til noget eller bliver skrinlagt på ubestemt tid.

- Det er katastrofalt for os, hvis vi ikke kan udføre de planlagte renoveringer i Braineparken. Det er 30 år gamle boliger med utidssvarende isolering og indretning. Jeg håber virkelig ikke, at det er rigtigt, har næstformand for Haderslev Boligselskab, Lars Kruse, tidligere sagt til JV.

Samme problemstilling findes også i nogle af HAB's afdelinger.

- Vi har boliger, hvor vi skal til at overveje, om de fortsat er egnet til bolig. De var planlagt til at skulle renoveres, men det vil nu blive udsat på ubestemt tid, siger Niels Vincent.

Af udspillet fremgår det, at Landsbyggefondens samlede renoveringsramme fra 2019 til 2026, altså over otte år, samlet set skal være på 21 milliarder kroner. Heraf er de 12 milliarder øremærket til de udsatte ghettoområder.

Det er især midler fra Landsbyggefonden, der har ført til, at Varberg-parkens lejeboliger nu igen er søgt af ressourcestærke seniorer. Den etniske fordeling mellem indfødte danskere og tilflyttere fra andre dele af verden er ligelig, hvor den tidligere har været meget skæv.