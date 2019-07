- Jeg fik idéen til forretningen, da vi fik vores søn Rane på nu fire år. Jeg valgte at gå hjemme, da han ikke er helt som andre børn. Det, at jeg har mit arbejde derhjemme, giver også en stor fleksibilitet i forhold til, at vi har et barn med særlige behov, konstaterer Marianne Juel Vestergaard.

- Jeg har altid syet - mest for sjov. Det er først blevet seriøst her de seneste halvandet år, fortæller Marianne Juel Vestergaard, som oprindeligt er uddannet pædagog.

- Nu er det hele vokset mig lidt over hovedet. Så vi er ved at flytte om i vores hus, så jeg får mere plads til forretningen, der kommer nedenunder, og der bliver også en lille butik med salg af stoffer, fortæller den 36-årige Marianne Juel Vestergaard.

To små rum på førstesalen har indtil videre været omdrejningspunktet for forretningerne By Juel og Juels.dk

Det er her, at kvinden bag tøjmærket By Juel - Marianne Juel Vestergaard - har systue og forretning med salg af stoffer i bomuldsjersey.

Tørresnoren i baghaven afslører, at her bor en farverig person, der ikke lader sig diktere af moden - men hvad hun selv synes er sjovt.

Marianne, 36 år.Tilflytter fra Kolding.Hun er gift med vinduespudser Bo Juel, indehaver af Juels Vinduespolering i Øsby, og der er fem børn mellem to og 12 år i familien.Hun etablerede By Juel for halvandet år siden og syr i dag tøj til både børn og voksne. Kendemærket er det utraditionelle med sjove motiver og retro-print på tøjet.Hun har også webshoppen www.juhls.dk , hvor hun sælger stoffer til andre, der syr.Hun designer også sine egne stoffer.Blandt andet har hun lavet stoffer i samarbejde mellem den lokale kunstner Maria Enevoldsen, kendt som fugledamen, og Mette Larsen, kendt fra Den Store Strikkedyst på TV Syd.

Det er vigtigt for Marianne, at stoffet har en god kvalitet, så tøjet holder vask efter vask. Foto: Dorthe Rasmussen

Designer også stoffer

Hendes tøj er efterhånden kendt blandt de fleste børnefamilier i lokalområdet.

I dag er der også kvinder fra hele landet, der har nogle særlige ønsker til designet, der er kunder hos By Juel.

- De synes, at det er svært at finde tøj, der passer lige præcist til dem. Mit tøj er dyrere end HM men til gengæld, så ved man, at stoffet er en god kvalitet, ofte også økologisk - at det er lavet af voksne mennesker, og at det holder vask eller vask. Det betyder virkelig meget for mig, at stofferne er af god kvalitet. Jeg ser det lidt som et succeskriterie, at køberne bliver ved med at komme igen, og så er der jo også de forældre, der bare gerne vil have noget unikt tøj til deres børn, fortæller Marianne Juel Vestergaard.

Hun designer også selv stoffer og får det produceret til sin forretning.

Stofferne sælger hun på webshoppen Juels.dk

- Nøgleordet for mine stoffer er, at de er farverige, og at der er lidt utraditionelle retro-print. Det må også gerne være lidt skørt, fortæller Marianne Juel Vestergaard.

Hun har blandt andet designet stof med print af nogle skøre fugle malet af den lokale kunstner Maria Enevoldsen.

- Jeg synes, at det er rigtig fedt, når der kommet noget personlighed i stofferne, og man kan mærke, at der er et menneske bagved, siger Marianne Juel Vestergaard.

Stoffet med de skøre fugle blev brugt til at sy gymnastikdragter til alle børnene ved Øsby Gymnastikforenings forår-opvisning.

Et hold på 138 gymnaster, drenge og piger, løb ud på gulvet i de farvestrålende og sjove dragter fra By Juel.

- Jeg brugte et halvt år på at sy dragterne. Det var virkelig en forløsning og en stor oplevelse at se alle børnene i mine dragter, fortæller Marianne Juel Vestergaard.

Som noget nyt er hun også begyndt at sy T-shirts til mænd.

For eksempel var der en landmand, der gerne ville have en T-shirt med print af halm på, og til sin egen vinduespudser har Marianne blandt andet syet T-shirts med regndråber på.

Tøjet må gerne give et smil på læben og fortæller lidt om den, der har det på.

- Det er et stort trækplaster for forretningen, at jeg har mine egne prints, der ikke fås andre steder Det er det unikke, der er nøgleordet for By Juel, og det er sjovt, hvis man kan finde et print, der lige rammer personen, konstaterer Marianne Juhl Vestergaard.

Tørresnoren kan fortælle meget om en person.

Om Marianne Juel Vestergaard kan man kun sige: Hun er helt sin egen!