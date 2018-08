Lokal sygeplejerske forud for Stafet for Livet: For få unge får HPV-vaccine

Der er alt for få unge piger i Haderslev Kommune, der får HPV-vaccinen, lyder det fra Asta Freund, der er formand for Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Haderslev. Og drengene bliver overset i sagen, mener hun.

Haderslev: Alt for få piger i Haderslev Kommune er blevet vaccineret mod HPV-infektion. Sådan lyder det fra Asta Freund, der er formand for Kræftens Bekæmpelses lokalforening i Haderslev. Hun henviser til tal fra Statens Serum Institut, der viser, at 55 procent af piger fra årgang 2003 i Haderslev Kommune er blevet færdigvaccineret. Asta Freund vil gerne have tallet over 80 procent.

- Det kan være farligt, fordi en HPV-infektion kan udvikle sig til kræft. Det er en samtidig en infektion, der nogle gange først viser sig mange år senere, siger Asta Freund, der er uddannet syge- og sundhedsplejerske.

Statens Serum Institut målretter HPV-vaccinen mod 12-årige piger, da den største effekt af vaccinationen sker, inden man bliver smittet og altså før den seksuelle debut. Men Asta Freund mener ikke, det er nok. Vaccinen skal også målrettes de unge drenge.

- Vi vil gerne have lighed for sundhed, men det er der ikke, når drenge herhjemme ikke har gratis adgang til vaccinen ligesom pigerne. I Norge er der indført gratis individuel behandling for drenge, ligesom sundhedsmyndigheder i Sverige også anbefaler det, siger hun.