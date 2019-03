Haderslev: Seks elever fra Sønder Otting Skoles 7. årgang skal være ambassadører for et unikt dansk sundhedsprojekt, der handler om bevægelse, selvtillid, socialisering, ansvar og kost. 24. marts rejser de derfor sammen med to lærere til Reinosa i det nordlige Spanien.

I Spanien skal de præsentere SUUS - Sundhed Unge Univers Syd - for politikere og embedsfolk fra det spanske undervisningsministerium, lige som ledende skolechefer fra området vil blive introduceret til sundhedsprojektet, som i tre år har været en obligatorisk del af 7. og 8. årgangs skoleuge. Under resten af det ugelange ophold skal eleverne mødes med elever og lærere fra samarbejdsskolerne i Spanien, Tyskland og Letland og her arbejde sammen om at få cykling og cardiotræning ind i skoledagen som en motiverende og opbyggende faktor.