Lokal sag om deling af sexfotos skal forebygges

De to lokale unge blev filmet/fotograferet, mens de i weekenden den 25.-26. august havde "intimt samvær". Begge er under 18 år. Derfor er det ekstra ulovligt at dele optagelserne, da det svarer til at dele børneporno.

At sagen ligger der, siger noget om, hvor alvorligt politiet betragter sagen. Hos det lokale politi ønsker man heller ikke at kommentere efterforskningen.

- Vi har ikke mere til den sag lige nu. Jeg kan ikke sige noget nu. Sagen er under efterforskning, siger lederen af afdelingen for efterforskning i personfarlig kriminalitet i Esbjerg, vicepolitiinspektør Jacob Ulvedal Andersen.

Over 1000 unge landet over blev sigtet i den såkaldte Umbrella-sag. 35 unge i Syd- og Sønderjyllands Politikreds blev sigtet. Flere er nu dømt i sagskomplekset, der endnu ikke er færdig behandlet. Sagen handler om en sexvideo, der involverer en mindreårig pige og en mindreårig dreng. De blev filmet, mens de dyrkede sex, af en række andre drenge i et privat hjem i Nordsjælland i 2015.Den lokale sag fra Vojens-området kan udvikle sig til at blive lige så omfattende, hvis delingen af materialet ikke stoppes hurtigt.

Store konsekvenser

- Det, vi gerne vil forebygge, er en ny Umbrella-sag i større eller mindre omfang, da det har store konsekvenser for både forurettede og gerningsmænd. Så her i weekenden er det en god idé, at forældrene tager en snak med deres børn om ulovlig billeddeling og konsekvenserne heraf, siger fungerende vicepolitiinspektør Christian Østergård fra det Det Kriminalpræventive Sekretariat hos Syd- og Sønderjyllands Politi.

De lokale skoler er også inddraget i at oplyse om det ulovlige og uhensigtsmæssige i at dele materialet.

I Umbrella-sagen er over 1000 unge sigtet, mange er dømt.

Hvis optagelserne deles for eksempel via telefoner eller sociale netværk kan det være en overtrædelse af flere paragraffer i straffeloven; blufærdighedskrænkelse, udbredelse af børneporno og/eller krænkelse af privatlivets fred.

Alle tre overtrædelser straffes med bøde eller fængsel.

Derudover kan det være et stort problem for et ungt menneske, at få sådan en plet på straffeattesten. Det kan lukke dørene til flere uddannelser og jobs.

Og for ofrene kan det også være meget ødelæggende, da materialet er næsten umuligt af fjerne igen fra internettet.