Lokal rytter skal køre for storhold

Marstrup: Næppe er han trukket ud af landsholdtrøjen i Post Nord Danmark Rundt-løbet før han kan tage en ny rød-hvid trøje på, nemlig den der tilhører world tour-holdet Lotto-Soudal.

Det oplyser det belgiske hold på sin hjemmeside torsdag.

Rasmus Byriel Iversen, 20 år og fra Marstrup ved Haderslev, skifter fra det italienske hold Team General Store Bottoli, der består af unge ryttere, der kun kører løb i Italien. Holdet holder til ved Gardasøen, hvor Rasmus lige nu bor og træner - et sted, der ifølge Rasmus også er fyldt med talentspejdere fra de store hold. Rasmus Byriel har haft stor succes på holdet og har vundet otte løb i denne sæson.

Lotto-Soudal har gennem mange år haft den danske rytter Lars Bak på holdet. Men Lars Bak skifter hold fra næste sæson. og nu kan Rasmus Byriel Iversen tage over som den eneste dansker på holdet. Lars Bak har især haft en rolle som "trækdyr" på de flade og vindblæste strækninger, som kræver en stærk rytter, der kan træde mange watt i lang tid - en rolle, som også Rasmus Byriel Iversen indtog for landsholdet under Danmark Rundt i år.

Selv siger Rasmus Byriel Iversen til holdets hjemmeside om sin fremtid:

- Jeg ved endnu ikke, hvilken rolle, jeg skal udfylde på holdet... Men hvis det er bedst for holdet, at jeg hjælper med at trække over 100 kilomter, så er det det, jeg gør med glæde. Lige nu er det vigtigste for mig at hjælpe holdet og få erfaring. Det bliver et helt nyt kapitel for mig og en helt ny måde at køre løb på. Det er meget spændende, og jeg glæder mig til næste sæson, siger Rasmus Byriel Iversen.

Rasmus Byriel Iversen fortæller videre til holdets hjemmeside, at han vil betegne sig selv som bedst til de klassiske éndagsløb i Belgien, Frankrig og Holland. Han er god til at køre på grus- og brostensunderlag og har vundet løb ved at køre selv hjem i udbrud på den slags underlag.

Det belgiske storhold, Lotto-Soudal, er fast inventar hvert år i store løb som Flandern Rundt, Paris-Roubaix, Tour de France og Giro d'italia.

Hidtil har Rasmus kun fået dækket udgifter til cykel, bolig og mad ved holdet i Italien. Med en professionel kontrakt følger der nu også løn for arbejdet.