HADERSLEV: En lokal 53-årig mand fik her til formiddag en straksdom på et års fængsel under et grundlovsforhør og blev sendt direkte til afsoning. Manden blev anholdt torsdag efter et anonymt tip dagen før.

Han var i besiddelse af omkring 240 gram amfetamin og et kg hash, som skulle være solgt videre.