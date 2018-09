Lokal narkocentral blev lukket: Kærestepars bolig flød med stoffer

VOJENS: Efter et tip i efteråret 2017 fik politiet en dommerkendelse, hentede en lokal kvinde på hendes arbejde og kørte hjem til hende for at ransage. En narkohund hjalp til. Det væltede frem med stoffer over det meste af boligen; køkkenet, soveværelset, stuen, kælderrummene og haveskuret.

Der blev fundet i alt 23,5 gram kokain, 15,55 gram amfetamin, 550,54 gram hash og 930 Rivotril piller. Sidstnævnte er ikke narkotika, men et lægemiddel mod epilepsi. Men misbrugere ynder at tage det sammen med hash og alkohol.

I denne uge blev den 38-årige kvinde og hendes 30-årige kæreste så fundet skyldige i narkohandel.

- I er begge fundet skyldige efter anklageskriftet både med hensyn til de forskellige stoffer og mængden og besiddelse i det væsentlige med henblik på videresalg, afgjorde dommer Henriette Frölich.

Stofferne og medicinen blev konfiskeret. Det samme gjorde en del af de ting, der også blev fundet på adressen, og som var med til at fælde de to: Tre digitalvægte med rester af amfetamin og hash, 260 pølsemandsposer, 8,18 gram koffein og kreatin i pulverform, en grensaks med hashrester samt poser med amfetaminrester.