Lokal klimastrejke skal råbe politikerne op

Lokalafdeling

Den Grønne Studenterbevægelse arbejder for en grønnere fremtid for Danmark.Bevægelsen mener, at verden befinder sig midt i en biodiversitets- og klimakrise, der vokser dag for dag. For at løse udfordringerne og mindske skaderne, er det derfor ifølge bevægelsen vigtigt, at der sker handling nu. Den Grønne Studenterbevægelse består af mennesker der går ind for rettidig omhu og har lyst til at passe på det mangfoldige liv, der lever her på Jorden.Læs mere på www.dgsb.dk