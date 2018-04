Lokal iværksætter køber Haderslevhus

HADERSLEV: Unge lokale kræfter skal videreføre et af byens ældste kulturinstitutioner, Haderslevhus i Slotsgade 31-33.

Målet er at Haderslevhus skal være et byens forsamlingshus med en bred vifte af kulturelle tilbud.

På plakaten står blandt andet middag- og danseaftner, koncerter, workshops og andre spændende events.

Kvinden med de mange nye idéer er Mette Gejl Erlang fra Haderslev, som i forbindelse med åbningen har stiftet firmaet ProjektPerfekt, der fremover vil stå for arrangementerne på Haderslevhus.

I efterhånden et par år har Mette Gejl Erlang jævnligt spurgt Andreas Lautrup, om hun ikke måtte få lov at købe stedet.

Hun og manden Ahmed Aziz driver i forvejen Fjordens Perle ved Haderslev Lystbådehavn.

Parret har været gæster ved samtlige lørdags-baller på Haderslevhus i det seneste år for at lære ejeren og gæsterne rigtigt at kende.

- På trods af, at Andreas fastholdt, at han først ville sælge om to år, fandt vi på et tidspunkt ud, at han længe havde præsenteret os som det nye værtspar, fortæller Mette med et grin.

At Mette og Andreas fandt takten er den endelige købsaftale det synlige bevis på.

Og med vanlig lune fik Andreas Lautrup serveret den glade nyhed om, at nu var han klar til at sælge.

- På min 40 års fødseldag den 17. marts fik jeg en kuvert med nøglen og en besked om, at jeg måtte overtage Haderslevhus den 1. maj, fortæller Mette Gejl Erlang.

I dag har Haderslevhus bal for det voksne publikum hver anden weekend.

- Vi starter med at bibeholde de her baller, men vi vil kalde dem for "Dinner og Dance", for vi vil gerne ud til en større målgruppe, også ægtepar, der gerne vil ud og danse en lørdag aften. Og så vi vil langtsom begynde at bygge på med forskellige events og arrangementer, fortæller Mette Gejl Erlang.