Lokal forretning trådte til og sikrede mad til de frivillige

Siden tirsdag har mange frivillige været i gang med at forvandle Damparken i Haderslev til den kommende weekends Stafet for Livet.

HADERSLEV: I dagevis har frivillige knoklet for at forvandle Damparken til verdens smukkeste og mest velorganiserede Stafet for Livet. Men når der knokles fra morgen til aften, så skal der mad til, og det var lige ved at gå galt, fortæller stafettens lokale Erik Harloff Nissen, der også er frivillig:

- Jeg henvendte mig i sidste uge til en tidligere leverandør om, hvorvidt de kunne være med til at sikre mad til de frivillige fra tirsdag til fredag, men de skulle desværre have fem ugers varsel for at kunne tilpasse vagtplanen, så de kunne ikke hjælpe.

Erik Harloff Nissen gik derfor på jagt efter nogen, der kunne sørge for mad med kort varsel, og han var lykkelig, da Annika Wilshusel fra Delikatessen i Meny sagde "selvfølgelig, det sørger vi for".

- Det skal de have et skulderklap for, fordi uden mad og drikke, duer helten ikke, lød det fra Erik Harloff Nissen.