Lokal fodterapeut får et par ekstra hænder: - ventelisten skal ned

HADERSLEV: Fodterapeut Sarah Mærsk var forudseende, da hun den 2. juli 2018 rykkede ind i det nybyggede sundhedscenter på Clausensvej.

Hun lejede et ekstra lokale, og det kommer i brug nu, da kollegaen Berit Edelborg Hansen rykker ind den 1. oktober og åbner sin egen klinik i klinikken.

Sarah Mærsk fortæller, at hun siden starten i sundhedscentret men især efter, at hun fik et ydernummer af regionen den 11. november i fjor, har haft så travlt i klinikken, at hun ikke længere kan følge med.

Ventetiden på behandlinger er i øjeblikket cirka tre måneder.

- Hen over sommeren har jeg måttet sige nej til rigtig mange, og efter sommerferien var det lige før, at jeg holdt op med at tage telefonen, for jeg kunne alligevel kun kunne skuffe folk med, at jeg ikke havde nogle tider før om flere måneder. Det kan man jo ikke bruge til noget, når man står med en nedgroet negl, konstaterer Sarah Mærsk.

Derfor søgte hun via sit faglige netværk efter en indlejer til sin klinik. På den måde fik hun kontakt med Berit Edenborg Hansen, som stammer fra Haderslev og tidligere har praktiseret som fodterapeut i en anden klinik i byen.

- Jeg har savnet at have en kollega. Selv om vi her i centret har et rigtig godt fællesskab på tværs af fagområder, så er det alligevel dejligt at have fået én, som man kan sparre fagligt med, konstaterer Sarah Mærsk.

Berit Edelborg Hansen glæder sig også meget til at komme i gang i centret.

- Jeg kan mærke, at her er en god kemi, og mig og Sarah tænker meget på samme måde. Vi arbejder med fødder ja - men vi kan også godt lide at snakke med mennesker, siger den 48-årige fodterapeut.

Hun har behandlet fødder gennem 15 år - først 12 år i Haderslev, hvor hun var índlejer i én af byens andre klinikker - og de seneste år i Aabenraa, hvor hun i dag bor med sin søn.

- Jeg var også indlejer i en klinik i Aabenraa, men jeg trængte til at prøve noget andet, fortæller Berit Edelborg Hansen.Som et forsøg - kun i Region Syddanmark- er det muligt for eksisterende fodklinikker at få en lejer ind, som man deler sit ydernummer med.Sarah Mærsk har søgt om, at Berit også kan modtage patienter, der er henvist fra eksempelvis lægen og er berettiget til tilskud, så på den måde kan de hjælpe hinanden med at få den lange venteliste ned.

Presset kommer blandt andet fra et stigende antal diabetespatienter, og der er også flere ældre.

I Haderslev er der fem fodterapeuter med ydernummer, og de har allesammen ventelister i øjeblikket.