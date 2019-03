Opdateres

HOPTRUP: Allerede torsdag formiddag informerede lederen af Børnehuset Chilli, at der var mistanke om, at et barn var smittet med mæslinger. Det blev så bekræftet torsdag aften.

Men fredag formiddag blev der trukket lidt i land igen. Nu forlød det, at Styrelsen for patientsikkerhed endnu ikke havde verificeret, om det var mæslinger eller ej, men at det ville ske om eftermiddagen. Forældrene hørte bare ikke mere inden weekenden.

For det gjorde børnehavens leder Birgit Schjerning heller ikke.

-Vi ved det simpelthen ikke endnu. Vi skal have skabt klarhed, men vi vil ikke skabe utryghed, siger hun.

Børnehaven har 64 børn. Hvor mange af dem, der ikke er vaccineret mod mæslinger, ved hun ikke. Men det er lidt færre nu.

- Jeg ved, at der er nogle børn, der blev vaccineret i går. Og der er heldigvis mange, der var vaccineret.

Hvis man har mistanke om, at ens barn er smittet med mæslinger, må man ikke tage direkte til lægen. Man skal ringe til vagtlægen først, for at undgå, at man eventuelt smitter andre i venteværelset.

Børn, som ikke er vaccineret eller ikke har haft sygdommen, kan blive vaccineret i op til tre døgn efter, de er blevet smittet.

Det er endnu ikke lykkedes at få en kommentar fra embedslægen/Styrelsen for patientsikkerhed.