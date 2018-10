Lohmann fejrer det første år med udvidelse

- Vi sender i forvejen rigtig mange ting ud til de af vores kunder, der finder os via Instagram. Så det er både for at kunne lede kunderne direkte fra Instagram og ind på vores webshop, men også for at vores mange kunder her i Haderslev kan sidde hjemme og se, hvad de vil købe. Vi lægger i forvejen mange ting til side. På den her måde kan de købe og så vælge "afhentning i butikken", siger hun.

- Jeg synes, at tiden er til det, siger hun med et smil og fortsætter:

Derfor er hun nu klar til at udvide med en webshop, som ganske enkelt kommer til at hedde Lohmannstore.dk.

HADERSLEV: - Nu har vi været her i et år og der er ved at være en rytme i butikken og så synes jeg, at der er overskud til at tage sig af en webshop også, siger Janne Lohmann, der er indehaver af Lohmann på Jomfrustien.

Ekstra arbejde

Sortimentet i den fysiske butik og i webuniverset kommer dog ikke til at være 100 procent ens.

- Der er nogle ting, som vi ikke kan sende - planter og noget af keramikken. Vi kan heller ikke sende de tørrede buketter, som vi er begyndt at lave. Der er nogle ting, som det fragtmæssigt ikke kan betale sig, at vi sender - hverken for os eller kunden, siger Janne Lohmann.

Hun ved godt, at det kommer til at kræve meget arbejde at drive en webshop ved siden af den fysiske butik. Alligevel regner hun i første omgang ikke med, at det kommer til at betyde noget for antallet af ansatte i butikken.

- Jeg ved godt, at det kræver ekstra arbejde - jeg startede Have med Stils webshop op for fem år siden, men i første omgang bliver det ved med at være os, der allerede er her, siger hun.

Hun forventer, at den nye webshop vil være med til at bidrage positivt til butikken:

- Vi har været her et år - og det er gået godt. Det er mega fedt at mærke støtten fra vores kunder, siger hun.

Janne Lohmann kan også mærke, at placeringen på Jomfrustien betyder, at der kommer en del strøgkunder forbi:

- Jeg er overrasket over, hvor mange sandaler vi solgte i sommers, siger hun.

Hun er også overrasket over, hvor godt kunderne har taget imod Aiayu, der blandt andet er strikkede trøjer. Det er både kunderne i den fysiske butik og på Instagram, der har været positive:

- Det passer godt ind i sammen med de andre ting. Kunderne spurgte efter det og så tog jeg det ind, siger Janne Lohmann, der ikke umiddelbart har planer om at få flere tøjbrands ind i butikken.