Lørdag den 24. marts er der fernisering på en ny dobbeltudstilling i Det gamle Havnekontor

Haderslev: "En Tango for Rum og Natur" er den flotte titel på en kunstudstilling hos Haderslev Kunstforening i Det gamle Havnekontor på Jomfrustien. Lørdag den 24. marts kl. 14-16 er der fernisering på udstillingen med maler Inge Ørntoft og keramiker Barbro Åberg. De skriver om deres fælles udstilling: "Vi kalder udstillingen for "En Tango for Rum og Natur" fordi vi oplever, at rum og natur har et mellemværende i vores værker. Der findes en vedvarende intens, ordløs dialog imellem naturens organiske eksistens og det rumliges mere geometriske tilstedeværelse". /exp