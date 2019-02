Løbsk hest tog en morgentur på motorvejen: Politiet søger ejeren

Vojens: Mangler du en hvid hest?

Så kan du med fordel henvende dig hos Syd- og Sønderjyllands Politi. I de tidlige morgentimer tirsdag måtte politiet rykke ud til den sønderjyske motorvej ved Vojens. Her var der blevet set en hvid hest på kørebanen klokken 04.06

- Sammen med anmelder får vi fat i hesten, lyder det fra vagtchef Mads Leervad Dammark. Han er glad for, at der ikke skete nogen uheld i forbindelse med den løse hest på motorvejen. Den hvide hest nåede nemlig at spadsere rundt langs motorvejen i to timer inden det lykkedes at indfange den klokken 5.58.

Politiet leder nu efter ejeren til den hvide hest, som de gerne vil have afhentet.