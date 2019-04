Lodsejere: Kommunen har begået hærværk på vores jord

- Hvis kommunen da bare havde informeret os om, at de ville komme - så kunne vi have fået en dialog om, hvordan beskæringen skulle foregå, siger Claus Henrik Lassen.

Gitte Nielsson og Claus Lassen fandt hurtigt ud af, at "synderen" var Haderslev Kommune. Uden at informere dem om det, havde kommunen kørt ind på deres jord med maskiner og foretaget beskæringen.

Parret fik for nogle uger siden et chok, da de gik en tur i den skov, som de ejer ved kanten af Gelså. Der lå afskårne grene spredt ud over alt på jorden og i bunker. Nogle havde været i gang med en grødebeskæring langs åen.

Haderslev Kommune afviser Gitte Nielsson og Claus Henrik Lassens klage over træbeskæringen på deres grund.Kommunen vurderer, at vedligeholdelsen er sket i overensstemmelse med de gældende bestemmelser for vandløbet. I afgørelsen henviser kommunen til vandløbsloven. I lovens paragraf 27 står, at vandløb skal vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres, medmindre andet er fastsat i regulativet.

- Det har da kostet en del arbejdstimer for en medarbejder at skrive den rapport, siger parret, som klart havde foretrukket en anden løsning.

De har været til et møde med kommunen, efter at de har indsendt klagen, som kommunen senere har afvist. Kommunen underbygger afvisningen i en rapport på 14 sider, som Teknik og Miljø har sendt til Gitte Nielsson og Claus Henrik Lassen.

Flere klagepunkter

Parret undrer sig også over, at kommunen, før grødebeskæringen blev udført, fløj med drone hen over området for at tage billeder.

- Det ville vi gerne have vidst, for vi har heste gående i en fold, og de kan blive forskrækkede over at se og høre en drone, siger parret.

De forstår heller ikke, hvorfor kommunen brugte kanosejladsen på åen som begrundelse for beskæringen, mens kommunen i en senere skrivelse til parret skrev, at muligheden for kanosejlads blot var en sidegevinst efter grødebeskæringen.

Haderslev Kommune slår fast, at lovgivningen er overholdt, og at kommunen derfor ikke kan tage parrets klage til følge.

Gitte Nielsson og Claus Henrik Lassen kan anke kommunens afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet, men det skal de betale et gebyr for 900 kroner for.

- Vi vil ikke gå videre med sagen, slår parret på Hjartbro Skovvej fast, mens grenene ligger og flyder på deres skovbund.