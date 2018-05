Livsvigtigt medicin forsinket med PostNord

HOPTRUP: Mange ældre er afhængige af at få bragt medicin fra apoteket.

Men selv om apoteket sender medicinen som såkaldte Qvickbreve med PostNord, er det ikke altid sikkert, at det når frem den efterfølgende hverdag.

Det oplevede blandt andre ægteparret Erik og Inger Søgaard fra Hoptrup, der hver 14. dag får leveret deres livsvigtige medicin med posten.

Den seneste dosis skulle parret have modtaget torsdag den 26. april - dagen før Store Bededag.

Medicinen var onsdag den 25. april blevet sendt af Løve Apoteket som såkaldte Qvickbreve, som PostNord for 27 kroner lover at levere dagen efter forsendelsen.

Men det skete bare ikke.

Derfor sad Erik på 94 og Inger på 92 år hele Store Bededagsferien og spekulererede på, hvad de skulle gøre, når deres piller slap op søndag aften.

- Vi måtte ringe til vores læge og spørge om hvor længe, vi kunne undvære vores medicin. Vi havde også fat i apoteket og post-kontoret hos Meny, men de kunne ikke spore brevene. Vi har én gang tidligere været udsat for, at vores medicin er blevet forsinket i posten, så apoteket måtte køre herud med en akut-pakke, fortæller Erik Søgaard.

Først mandag aften den 29. april ved 17-18 tiden kom posten med medicinen, så ægteparret gik altså gik glip af flere af de piller, som de skal tage hver dag.

Begge får hjertemedicin, og Erik får også medicin for sit blodtryk og diabetes.

- Det er jo ikke så godt, når vi ikke kan regne med PostNord, for det er livsvigtigt medicin for os. Man bliver jo lidt bekymret, for vi har ingen muligheder for selv at køre ind på apoteket, konstaterer Erik Søgaard.

Han håber, at PostNord vil stramme op, for han og Inger er langtfra de eneste, der ikke har fået deres medicin til tiden op til Store Bededagferien.

Ægteparret har fået deres medicin leveret med posten i tre år, og det fungerer heldigvis upåklageligt det meste af tiden.

Når det ikke gør, kan det have fatale konsekvenser for dem, der venter.

- Der sidder jo mange ældre, der er helt afhængige af at få deres medicin, konstaterer parret.