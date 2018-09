Klokken 12.30 begynder sagen om halvandet år gamle Noahs død ved Vester Landsret. Den 31-årige, der var tiltalt for at have forvoldt drengens død, blev i marts frikendt i byretten, men anklageren ankede kendelsen, og nu begynder sagen altså forfra.

Vores reporter er på plads i retten, og du kan følge med i sagen live herunder.