Live fra landsretten: Hvem slog Noah ihjel?

SØNDERBORG: Der er ført 24 vidner, der er henvist til afhøringer og tidligere forklaringer, der er suppleret med opklarende spørgsmål og flere forklaringer, og nu skal det hele samles op.

Onsdag formiddag skal senioranklager Anette Wolff Pedersen argumentere for, hvorfor hun mener, det er bevist, at den tiltalte Jesper er skyldig. Derpå skal forsvarer Gert Dyrn argumentere for, hvorfor han mener, det er bevist at hans klient bør frikendes.

Det hele handler om Noah på 17 måneder, der mistede livet den 6. februar 2017. Efter hans død, viste det sig, at han var blevet udsat for massiv vold. Ni dage senere blev hans mors daværende kæreste og en anden lejer i huset anholdt for at have forvoldt drengens død. Den daværende kæreste, Jesper, sad varetægtsfængslet i over et år, men blev frifundet i byretten. Lejeren Jens blev løsladt dagen efter, men var sigtet i over et år.