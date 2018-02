Live fra Noahsagen: Noah var helt hvid/blå og kold

Hvad så redderne, da de kom til huset i Sommersted, hvor Noah på knapt 18 måneder lå livløs, mens en sygeplejerske via telefonen forsøgte at guide hans mor gennem hjertemassage?

SØNDERBORG: Det er fjerde dag i sagen om Noah, den knapt 18 måneder gamle dreng der døde for et år siden. I første omgang troede moderen, at han var død som følge af sygdom, men ni dage senere anholdes moderens daværende kæreste JH, mistænkt for at have forvoldt Noahs død.

Den første dag afgav tiltalte sin forklaring, anden dag gav moderen sin forklaring og på tredjedagen, i mandags, vidnede dagplejemødre, socialrådgivere og enkelte bekendte til den tiltalte og Noahs mor.

I dag venter vidneforklaringer fra en række reddere, som kom til det gule hus midt på hovedgaden i Sommersted sidst på eftermiddagen den 6. februar 2017, kort efter Noah blev fundet livløs i sin seng.

