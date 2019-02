Litauiske guldtyve kan være anholdt

GRAM: Politiet anholdt tidligt fredag aften to litauiske mænd. De var på vej mod syd ad den sønderjyske motorvej ved Aabenraa Syd. De blev sigtet for indbrud i Gram begået i onsdags.

Den ene af mændene oplyste et forkert navn ved anholdelsen og viste et tilhørende id-kort, som politiet afslørede som falsk.

Onsdag blev der begået to indbrud omkring Gelstoft syd for Gram. Begge steder blev der stjålet guldsmykker. En beboer overraskede den ene tyv. Gerningsmændene stak af i en guldfarvet Opel Vectra med litauiske nummerplader; KRA 442.

Fredag formiddag havde politiet stadig ikke registreret, at bilen var kørt ud af Danmark. Det var den måske på vej til om aftenen.

De to mænd på 30 og 32 år forventes fremstillet i grundlovsforhør lørdag formiddag. Den 30 årige litauer havde allerede et indrejseforbud i Danmark, det var sandsynligvis derfor, han oplyste en falsk identitet. Det er han nu også sigtet for.