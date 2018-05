Litauiske brigade vil træne mere sammen med Danske Division

I Haderslev glæder man sig hos Danske Division over baltisk interesse for danske øvelser og træning.

Haderslev: Litauen og Danmark har underskrevet et såkaldt Memorandum of Understanding, der officielt knyttet den litauiske Griffin Brigade til Danske Division.

Ved en ceremoni under en øvelse i Letland underskrev brigadegeneral Valdemaras Rupsys, chef for de litauiske landstyrker, og generalmajor Hans-Christian Mathiesen, chef for Hærstaben, forleden aftalen, der gør Griffin Brigade til den syvende brigade, der er affilieret - eller knyttet - til Danske Division.

- Litauens Hær har et langt og tæt samarbejde med den danske Hær og særligt med Danske Division. Siden vores Iron Wolf Brigade blev affilieret til Danske Division i 2006 har vi set, hvordan deltagelsen i de årlige Knight-øvelsescykler har løftet kompetenceniveauet hos vores brigadechefer og deres stabe betydeligt. Derfor er jeg glad for, at vi med denne aftale sikrer, at vores Griffin Brigade bliver fuldt integreret i øvelsesforløbet og det multinationale træningsmiljø, som Danske Division har skabt, lyder det fra brigadegeneral Valdemaras Rupsys i en pressemeddelelse fra Danske Division.