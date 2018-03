Lions-kvinder i Haderslev fejrer jubilæum med at give store gaver

Haderslev: I denne måned kan medlemmerne i Sophies Kilde fejre, at det er 30 år siden, klubben startede som den første Lions kvindeklub i Danmark. I anledning af Lions Sophies Kildes 30-års jubilæum ønsker man at donere tre gange 30.000 kroner til Haderslev Krisecenter, Haderslev Handicap Disko og Café Parasollen.

Begrundelsen for gaverne

Sophies Kilde begrunder jubilæumsdonationerne sådan: Haderslev Krisecenter yder et stort stykke for at hjælpe voldsramte kvinder og deres børn. Man ønsker med donationen at give Krisecentret mulighed for at sprede glæde blandt kvinder og børn.

Haderslev Handicap Disko er et initiativ, hvor unge udviklingshæmmede mødes med ligesindede. Der bliver danset igennem og knyttet mange bånd. Man håber, at man med Lions Sophies Kildes 30 års jubilæumsdonation kan bidrage til en flot markering af foreningens 25 års jubilæum i 2019.

Café Parasollen har været et veletableret sted gennem mange år og hjulpet mange mennesker. Cafeen skaber værdige kår for mennesker i udsatte livssituationer.