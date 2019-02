Lions-klub sælger tulipaner imod misbrug

Haderslev: I denne uge kan man nyde flotte tulipanbuketter over hele byen. Tulipansalget er en landsdækkende aktivitet, hvor mange Lionsklubber sælger tulipaner her i februar og marts måned. Det er 15. år i træk, Lions Sophies Kilde i Haderslev afholder tulipanaktiviteten, og igen i år er det en stor succes. Klubben har solgt 400 buketter til butikker og virksomheder i Haderslev, så medlemmerne i Sophies Kilde er meget taknemmelige og glæder sig over den flotte og positive opbakning, man har fået i byen. Det er igen Clausen Bellis, som sikrer, at både kvalitet af tulipanerne og prisen på buketterne er i orden.

Som tidligere år er aktivitetens formål at indsamle midler til lokale initiativer, så børn og unge mennesker ikke kommer ud i et misbrug, som for eksempel overdreven indtagelse af alkohol, brug af rusmidler, vold eller mobning. Klubben vil senere afsløre modtagerne af overskuddet.