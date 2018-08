Lillebror tilstod Oddset-svindel

Tilståelse: Under den verserende retssag i Sønderborg om databedrageri for over otte millioner kroner tilstod den ene af de to tiltalte brødre også svindel med Danske Spils Oddset. Den 24-årige lillebror forklarede indgående om, hvordan man kunne snyde med sætte penge på udfaldet af for eksempel fodboldkampe.

Brødrene er tiltalt for at have bedraget Kvickly for 33.000 kroner på den måde.

- Det var en ny fidus, vi havde hørt om. Der gik rygter i de kriminelle miljøer om, at det kunne man sagtens gøre. Nogle gange virkede det, andre gange virkede det ikke, fortalte han under afhøringen.

Brødrene gik simpelthen ind i Kvickly og udfyldte 33 Oddset kuponer. Men de ventede til et bestemt tidspunkt, med at aflevere dem.

- Vi afleverede dem to-tre minutter, før spillet stoppede. Men så bildte vi dem ind, at vi ingen penge havde på kortet. Kuponerne var kørt igennem. Vi sagde, vi ville komme tilbage og betale. De ringer ikke og stopper kuponerne, forklarede han.