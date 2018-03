Lille hold spiller stort teater

Teatret Møllen har lavet en kondenseret udgave af et af teaterhistoriens vigtigste stykker. King Lear har premiere onsdag aften.

Haderslev: Shakespeares tragedie King Lear er et skelsættende værk, som Teatret Møllen nu giver publikum en chance for at opleve. Forestillingen har premiere onsdag 28. marts kl. 20.00, og der er stadig ledige pladser på tilskuerrækkerne.

Stykkets 21 roller er kogt ned til en fjerdedel i den opsætning, som Teatret Møllen har lavet i samarbejdet med Teatret. På scenen står to mandlige skuespillere og en kvindelig musiker, og sammen skal de puste liv i forestillingens nu kun fem roller.

Instruktør er den prisvindende Hans Rønne, og ifølge ham er det nødvendigt at lave drastiske ændringer, når man opsætter en sværvægter som King Lear på et mindre teater. Af samme grund er det store persongalleri fra det oprindelige manuskript kogt ned til en bouillonterning bestående af kun fem roller, som forvaltes af trioen på scenen. Her skal skuespillerne Ole Sørensen og Thomas Clausen Rønne formidle rollerne som kongen, hans tre døtre og hofnarren, mens komponist Jullie Hjetland sætter musik til fortællingen.