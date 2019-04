Lejerne flygter fra Dampassagen i Haderslev

- De eneste, der vinder i det her, er advokaterne, der får deres gode hyre for at administrere os, konstaterer Lone Tang-Andersen.

De vil bare gerne have lov til at passe deres butikker og ikke skulle spekulere på, om der springer et vandrør.

Andre lejere hos Accura giver da også udtryk for, at de ikke har lyst til at kritisere nogle, der kender alle paragrafferne.

- Vi har jo tilfreds med beliggenheden, for vores kunder har nemt ved at finde os. Det koster jo også at flytte, og så længe, det er sådan nogle advokater, der står for det, så tør jeg faktisk ikke flytte herfra, siger Lone Tang-Andersen.

Hun håber, at der kommer en ny ejer, der vil gøre noget for passagen og for byen.

Tidligere og nuværende lejere i konkursboet beretter enslydende om en administrator, der sidder langt væk og for at sige det rent ud - virker ligeglad med, hvordan det ser ud i Dampassagen i Haderslev.

Massør Lone Tang-Andersen oplever, at der er gået for meget "københavneri" i foretagendet.

Facaden på Storegade 11B, hvor vinduerne skriger på maling. Lone Tang-Andersen fra Massage i Haderslev har opgivet at få Accura til at vedligeholde ejendommen: - Forleden havde vi noget bøvl med radiatorerne hernede. Beskeden var, at det måtte vi selv ordne. Vores hoveddør og opgang er grim og træls, men da vi spurgte, om vi kunne få det lavet, var svaret, at det var der ikke penge til. Så tilbød vi selv at give et tilskud, men de ville kun give 1.000 kroner. Det er jo ikke engang nok til maling. Foto: Dorthe Rasmussen

En fordobling af huslejen

Avisen erfarer også, at Accura har præsenteret Salon Norma, der har boet i Dampassagen i otte år, for en fordobling af huslejen.

- Vi er blevet opsagt af Matas, som vi hidtil har lejet os ind ved, da Matas er flyttet herfra. Så har vi prøvet at få en lejeaftale med ejendommens administrator Accura i København, men vi har ikke kunne blive enige, for de ville have en fordobling af huslejen. Derfor er vi nødt til at flytte, fortæller Britta Knudsen, som driver salonen sammen med Taimi Aagaard Pedersen.

Sidst i april flytter Salon Norman derfor til Jomfrustien 6 - en ejendom, der ejes af Palle Seide.

- Vi ville jo gerne været blevet her i Dampassagen, for vi har været rigtig glade for at ligge her, men vi har ikke råd til at betale det dobbelte i husleje, siger Britta Knudsen.

Som Lone Tang Andersen håber hun, at der kommer en ny ejer, der vil sætte passagen i stand og gøre det mere attraktivt for lejerne at blive der.

- Jeg kan slet ikke forstå, at Accura ikke gør mere for at holde på de lejerne, man har. Det er da bedre, end lejerne flygter herfra, konstaterer Lone Tang-Andersen.

Da Rikke Engel Fra Guldværk overtog sit lille lejemål i passagen for knap halvandet år siden sikrede hun sig mod en huslejestigning i nogle år fremover, fortæller hun.

Derfor bliver hun hængende og håber på bedre tider.

- Jeg er egentlig glad for at ligge her, for det er synligt sted ned mod Dammen. Jeg har jo heller ikke råd til at betale den husleje, det koster at ligge i gågaden, for det er igen helt andre priser, siger Rikke Engel.

Avisen erfarer, at flere har forsøgt at byde på Dampassagen uden held, blandt andet den lokale ejendoms-investor Palle Seide, indehaver af Seide Invest, der efterhånden har sat mange butiks-lejemål i byen i stand.

- Jeg gav et bud, men det var åbenbart ikke højt nok, fortæller Palle Seide.

Rikke Engel fra Guldværk er ærgerlig over udviklingen det seneste år.

- Hvis man ønsker at have en hyggelig by, må kommunen også gå ind og understøtte det. Der er jo noget galt med lovgivningen, hvis man bare kan lade butikker stå og forfalde. Man kan jo lukke byer ned på den måde, konstaterer Rikke Engel.