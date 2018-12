Lejer sprang i 11. time fra tomt butiks-lejemål på Gravene

Tidligere Miss Poppins på Gravene 30 er nu blevet shinet op af Birthe Thrane, som hjælper Haderslev Butikker med at gøre de tomme butiks-lejemål i midtbyen mere attraktive for potentielle lejere.

HADERSLEV: Butikslokalet på Gravene 30 har stået tomt, siden mor og datter, Dorte og Charlotte Kamstrup, lukkede dametøjsbutikken Miss Poppins i maj 2018.

For et par måneder siden lød de første pålidelige forlydender i byen om, at butikken var blevet lejet ud per. 1. februar 2019.

Den glædelige nyhed var dog ikke noget, som Nybolig Erhverv kunne eller ville bekræfte på det tidspunkt, da der endnu ikke var underskrevet en lejekontrakt.

Og der var stadig et "Til leje" skilt i vinduet, da Birthe Thrane, tidligere indehaver af nabo-butikken Thrane, forleden var ude med kost og spand for at shine det tidligere Miss Poppins op.

- Der er er blevet arbejdet seriøst med noget, der desværre ikke blev til noget, da vedkommende desværre sprang fra. Hvad årsagen til det er hverken kan eller vil vi kommentere, lyder det fra erhvervsmægler Lene Thiim Roelsen fra Nybolig Erhverv Haderslev/Abenraa/Sønderborg, der foregår udlejningen af lejemålet.

Erhvervmægleren er naturligvis ærgerlig over, at aftalen gik i vasken, men der arbejdes videre på sagen ligesom der arbejdes videre på at få udlejet byens andre tomme butiks-lejemål.

På Gravene drejer det sig om det tidligere fakta og Ougaard Boghandel.

Til foråret kommer der endnu et ledigt lejemål på Gravene, da byens to Matas-butikker rykker sammen i én ny stor Matas i Bispegade.

Forleden uge kunne vi bringe den positive nyhed om, at ejendoms-investor Palle Seide havde købt ejendommen Gravene 11, som han er ved at renovere.

Han fortalte ved samme lejlighed, at han ikke faktisk allerede havde lejet den tidligere Photocare ud.

I hvert fald var han i forhandlinger med flere forskellige, der var interesserede i at flytte ind og åbne noget, så nu ville han lige vurdere, hvem der bedst passede ind.