Markedschefen for Indeks Retail A/S, der står bag kæderne Bog & Idé og Legekæden fortæller, at man er klar til at åbne en butik på Gravene i Haderslev. Det, der mangler nu, er en indehaver.

HADERSLEV: Hvis man drømmer om at åbne sin egen legetøjsbutik/boghandel i Haderslev, så ligger der både en butik og en færdigt koncept klar.

Det fortæller markedschef Anders Dahl Iversen fra Indeks Retail A/S, der er et frivilligt samarbejde mellem butikkerne Bog & Idé og Legekæden.

- Vi vil rigtig gerne åbne en butik til Haderslev, og det har vi villet længe. Det faktum, at Toy's R Us og BR Legetøj gik konkurs, har givet os ny appetit på Haderslev. Det, vi mangler nu, er en indehaver, for vi er en frivillig kæde bestående af selvstændige erhvervsdrivende, fortæller Anders Dahl Iversen.

Rygterne om, at Legekæden igen var på vej til byen - denne gang som en kombinations-butik med Bog & Idé blev forleden bekræftet af udlejer Palle Seide, der ejer det butiks-lokale på Gravene, hvor Fætter BR tidligere lå.

Han fortalte tirsdag i avisen, at Indeks Retail A/S flere gange har været forbi med ønsker til indretning af en kombinations-butik med Legekæden og Bog & Idé, og der nu kun mangler en underskrift på lejekontrakten. Af gode grunde er det først muligt at skrive under, når der er fundet en indehaver.

- Vi har butikken og en rigtig god business-case klar. Vi har haft sagen ude ved vores eksisterende kæde-medlemmer for at høre, om der var nogle af dem, der var interesserede i at åbne i Haderslev, men nu offentliggør vi opslaget, så alle interesserede kan søge, fortæller Anders Dahl Iversen.

I flere andre byer er der åbnet kombinations-butikker med Legekæden og Bog & idé.

Ifølge markedschefen giver det god mening med to forretninger i én.

- Vi kan se på de butikker, der er i dag, at det er et godt setup, der fungerer rigtig fint, siger han.

Ligeså vigtigt for kædens ønske om at vende tilbage til Haderslev, er, at butikken kan få en rigtig god placering.

- Tidligere havde vi en B-placering i Haderslev. Vi ville rigtig gerne have en A- placering, siger Anders Dahl Iversen.