Laurids snød døden i motionscentret

Laurids Caspersens liv ændrede sig for fire år siden, da han "døde" efter en blodprop i hjertet. Onsdag fylder han 60 år og tænker ikke på, hvad der skete dengang. Foto: Flemming Just

Laurids Caspersen - klubmanager i Haderslev Golf Klub - blev genoplivet efter at være blevet ramt af en blodprop i hjertet.

Haderslev: På onsdag fylder han 60 år. Takket være to kvinder og en mand, der en formiddag i august 2013 ydede ham førstehjælp i motionscentret Opstrammeren på Bygnaf i Haderslev Den dengang 56-årige Laurids Caspersen havde godt nok følt en snurren i venstre arm på en løbetur nogle dage forinden. Men følelsen var forsvundet igen. Det skulle bare løbes væk, tænkte han. Nu var han i gang med at vægttræne i motionscentret og mærkede intet unormalt. Ikke før han rejste sig fra en af maskinerne. Så forsvandt benene under ham, hjertet stoppede med at slå og han mistede bevidstheden. - De tre mennesker reddede mig. Ellers havde jeg ikke kunnet holde min runde fødselsdag, fastslår Laurids Caspersen med et taknemligt smil. Og varme tanker rettet mod Malene, Michelle og Kåre.

Førstehjælp De tre kunne - heldigvis for Laurids Caspersen - deres førstehjælp, da det gjaldt. Med hjerte-lunge massage og mund-til-mund fik de igen liv i Laurids, indtil en ambulance nåede frem. På Odense Universitetshospital viste det sig, at det var en blodprop i hjertet, der havde sendt den 56-årige haderslever i gulvet. - Jeg plejer at sige, at det var den dag, jeg døde, når jeg skal fortælle om blodproppen, skæmter Laurids Caspersen, der var sygemeldt et års tid efter hjertestoppet i motionscentret. I dag har han ingen mén efter blodproppen. Men det krævede både hård genoptræning, og en såkaldt ICD-enhed at komme på højkant igen. ICD'en er en avanceret pacemaker, der er opereret ind under huden på Laurids Caspersens venstre bryst. Den fungerer blandt andet som hjertestarter i tilfælde af hjertestop. - Og den fik jeg god brug for, da jeg genoptrænede i en romaskine på Haderslev Sygehus, for under træningen blev jeg ramt af et nyt hjertestop. Men teknikken og ICD'en virkede, som den skulle. Heldigvis, fortæller Laurids og tilføjer: - Det giver en fantastisk tryghed at gå med sådan en. Man mærker intet til den, og jeg tænker faktisk ikke over det mere.