Laura og Frederikke fik bid på Lystfiskeriets Dag: Men gevinsten skal ikke spises

En tur på grillen - måske pakket ind i folie og serveret med kartofler - så er middagen hjemme. Det krævede blot en tur til Dyringkær Put and take sø.

Ørreden er en god fangst på Lystfiskernes Dag på Dyringkær Put and Take, hvor arrangørerne i dagens anledning har hældt fisk i mindre vægtstørrelser i vandet, så børn også kan være med, når snørerne slynges ud i den 30.000 kvadratmeter store sø, der ligger ved siden af Ribe Landevej.

Josefine på otte, og Benjamin på ti snusede til det stof, man smider i vandet for at lokke fiskene til. Det lugter som lever, fastslog Bjeamin, der i mange år har fisket ved Dyrringkær Put and take sø. Man lærer at klare sig i naturen, forklarer han. Foto: Jacob Schultz