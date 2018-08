Landsholdsrytter: - Det var en superfed oplevelse

Rasmus Byriel Iversen fra Marstrup ser tilbage på et Post Nord Danmark Rundt, som blev en god oplevelse for holdet. Eneste malurt i bægeret var, at Mads Pedersen ikke formåede at forsvare sin vindertitel fra sidste år.

Marstrup: Det var direkte tv hele ugen. Det var masser af hujende publikum langs hele ruten. Det var fantastisk vejr, og det var et landshold, der klikkede godt sammen. 23-årig cykelrytter Rasmus Byriel Iversen er godt tilfreds med hele oplevelsen dagen efter den sidste etape af det professionelle løb, Post Nord Danmark Rundt på Frederiksberg. Selv om han er træt og selv sluttede som nummer 99, så er han glad for den ekstra erfaring i posen. En velfortjent stille uge uden cykelløb tilbringer han nu hos kæresten i Aarhus og hos forældrene i Marstrup, inden han igen tager til Italien med ekstra professionel løbserfaring i tasken. - Det giver rigtig god erfaring at køre sammen med så mange og stærke professionelle ryttere. Der bliver bare kørt stærkt og kæmpet mere om positionerne end i andre løb på lavere niveau. Det er ikke noget, der skræmmer mig, tværtimod, men superfedt at være med til, siger Rasmus Byriel Iversen. Han var dog også med i løbet sidste år for holdet Team Giant-Castelli, der lukkede senere på året og gjorde Rasmus arbejdsløs i en periode, så han tog arbejde på en tankstation. Senere fik han fik en aftale med det italienske hold Team General Store Bottoli, og han bor og træner nu i Italien. Nu har han foreløbigt sagt farvel til de fem landsholdskolleger: - Vi har haft det rigtig godt sammen. Lige fra vores første træningstur gled det bare, som det skulle. Også socialt gik vi godt sammen, og landstræneren havde på forhånd givet os helt klar besked om, hvad nummer vi var i hierarkiet, så vi ikke skulle være i tvivl om vores plads. Det giver ro på, fortæller Rasmus Byriel. Holdet havde både Mads Pedersen - sidste års vinder - og Christoffer Juul Jensen som kaptajner. Mads Pedersen havde på kongeetapen fra Voborg til vejle en dårlig dag. - Det var selvfølgelig ærgerligt, men det er jo den slags, der sker i cykeldag. Mads havde bare ikke dagen, selv om han normalt er lynhurtig på de bakker. Den slag sker bare, og landsholdet arbejder stadig på at finde en forklaring, fortæller Rasmus Byriel Iversen. På sidste etape blev Mads Pedersen også involveret i et styrt og kom langt bagefter feltet. han fik ellers oprejsning for nederlaget i Vejle ved at vinde enkeltstarten. Selv var Rasmus Byriel Iversen ikke helt tilfreds med sin enkeltstart. Han blev nummer 48. Han er ellers normalt en stærk enkeltstartsrytter. - Jeg havde gerne set en placering i top 20, men jeg er nok ikke helt kommet mig over noget sygdom, som holdt mig fra træning i 14 dage, siger Rasmus Byriel.

Fantastisk opbakning For Rasmus Byriel Iversen var det også en fornøjelse at være med i et løb med så stor opbakning fra publikum. Det hele blev vist direkte på DR1, og langs ruten var der folk. - Der var fyldt med folk i byerne, så man næsten ikke kunne høre, hvad man selv tænkte. Og på hver eneste bakkestigning stod der folk og klappede og heppede. Det var fantastisk, siger Rasmus Byriel. Også på sociale medier var der opmuntringer til den unge rytter fra Marstrup: - Min kære fader havde oprettet en facebook-gruppe for familie, venner og andre cykelryttere. Hver aften kunne jeg læse masser af opmuntringer. Det var jeg jeg superglad for, siger Rasmus Byriel. Også langs ruten var der flere steder familie, som Rasmus lige kunne nå at skimte i forbifarten.