Landmand vil hjælpe de andre landmænd

Michael Hanghøj Pedersen har kvittet jobbet som fuldtidslandmand for at rådgive andre landmænd i forløbet med at optimere driften.

Selv er han uddannet landmand og har arbejdet som driftsleder på flere gårde. Jobbet blev dog for ensformigt for ham, hvorfor han søgte rådgivningsvejen.

-Jeg glæder mig til at komme ud og sparke lidt til kundens ejendom. Som rådgiver skal vi ud at se, hvad kunden laver, i stalden og i marken. Vi skal møde landmanden der, hvor han er, siger Michael Hanghøj Pedersen.

Vojens: SLF - Sønderjysk Landboforening - har netop ansat en ny juniorkonsulent i afdelingen for Regnskab og Økonomi. Det er Michael Hanghøj Pedersen, der er tilflytter fra Aalborg. I SLF skal han lave analyser og budgetter for landmændene og hjælpe så mange landmænd som muligt med at optimere deres drift.

Den rette hylde

Michael Hanghøj Pedersen er født og opvokset på landet nær Brønderslev i Nordjylland, og de fleste i hans familie har drevet landbrug. Derfor lå det også i kortene, at han skulle den vej. Som nyudklækket landmand i 2005 fik han job som fodermester på en gård i Nordjylland med 400 søer og slagtesvin. To år efter var han videre til et nyt sted som assisterende driftsleder med 2000 søer og salg af smågrise.

Senere læste han videre til Agrarøkonom på Lundbæk Landbrugsskole i Nibe, men efterhånden stod det klart for Michael Hanghøj Pedersen, at han endnu ikke fundet sin rette hylde.

-Jeg kom hurtigt til at kede mig. Når jeg havde optimeret driften og hjulpet landmanden det ene sted, så skulle jeg videre. Ellers ville jeg gå i stå. Jeg var for rastløs, fortæller han.

Derfor har han været en tur omkring Erhvervsakademi Aarhus, hvor han tog en pba - 1,5 års overbygning på jordbrugsteknolog-uddannelsen, for at kunne rådgive andre landmænd professionelt.

- Landmanden skal opleve, at vi godt kan rådgive eller køre på besøg, uden at vi skal fakturere for det mindste. Han skal vide, at vi vil ham. Det er så vigtigt, at vi kommer tættere på kunden, for først der kan vi hjælpe ham og skabe den tillid, der skal til, siger Michael Hanghøj Pedersen.

Men selvom han ikke selv har lyst til at være fuldtidslandmand, så har han stadig landbruget tæt på sig. I weekenderne hjælper han nemlig sin bror, der har et deltidslandbrug med slagtesvin og kødkvæg samt 15 hektar jord i Nordjylland.