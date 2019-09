Landmand slap med en lav bøde for at gemme ulovlig plantegift

HADERSLEV: En lokal 74-årig landmand havde stadig en dunk plantegift af mærket Oxitril CM stående, da kemikaliekontrollen den 6. marts 2017 kom forbi på inspektion. De fem liter ukrudtsmiddel var i mellemtiden blevet ulovlig, så landmanden blev sigtet for at overtræde bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler, fordi han ikke havde skaffet sig af med giften på forsvarlig vis. Han havde udsigt til en bøde på 20.000 kroner.

Retten i Sønderborg valgte i sidste uge at taksere forglemmelsen til en bøde på 5000 kroner.

Oxitril CM måtte tidligere anvendes til bekæmpelse af ukrudt i vår- og vintersæd samt frøgræs. Det var godkendt fra 2010 til 2015.

Men den 28. august 2016 kom giften på forbudslisten. Stoffet er blandt andet meget farligt for vandlevende organismer samt for bier. Det er også farligt for mennesker. Det kan blandt andet give overfølsomhed, hvis det kommer på huden, samt lungeskader.